Bienvenue au Darkest Game. Pour gagner, il faudra revivre son passé, repousser ses limites et peut-être céder à ses plus bas instincts... Une Dark romance palpitante qui va vous faire hurler... De plaisir, ou de peur, à vous de décider ! Abby, Barbie, Barbara, Red, appelez-moi comme vous le voulez. Tout ce qui compte c'est cette nuit d'Halloween, tout ce qui compte, c'est ce jeu. Le Darkest Game. Nous sommes 10 entre les mains de nos bourreaux masqués, nous sommes 10 à prier pour gagner la somme de cent mille dollars. Mais comme dans la vie, c'est le plus dur, le plus violent, le plus intelligent qui réussira là où les autres auront échoué. Pour gagner, il faudra revivre son passé, repousser ses limites et peut-être céder à ses plus bas instincts. Est-ce que cela vous effraie ? Tant mieux. Les masqués n'attendent que votre arrivée pour commencer à vous faire hurler... De plaisir, ou de peur, à vous de décider... Bienvenue au Darkest Game.