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#Manga

Dévorée par mon ancien crush

Yuki Nikawa

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Tu es mignonne, donc je t'ai embrassée... " Hein... ? Quoi ??? " Secrètement amoureuse de Baba quand elle était lycéenne, Riko est impatiente de le retrouver à la réunion des anciens élèves. Dix ans se sont écoulés, mais ce dernier est toujours aussi séduisant aux yeux de la jeune femme, résolue à l'admirer de loin. Alors que la soirée touche à sa fin, Baba la rejoint à l'extérieur du bar et l'embrasse soudainement... ? ! Des retrouvailles qui marquent le début d'une histoire d'amour pure et tendre.

Par Yuki Nikawa
Chez Teen's love

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Auteur

Yuki Nikawa

Editeur

Teen's love

Genre

Shojo/fille

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Dévorée par mon ancien crush

Yuki Nikawa

Paru le 19/08/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

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