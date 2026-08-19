Dévorée par mon ancien crush

Tu es mignonne, donc je t'ai embrassée... " Hein... ? Quoi ??? " Secrètement amoureuse de Baba quand elle était lycéenne, Riko est impatiente de le retrouver à la réunion des anciens élèves. Dix ans se sont écoulés, mais ce dernier est toujours aussi séduisant aux yeux de la jeune femme, résolue à l'admirer de loin. Alors que la soirée touche à sa fin, Baba la rejoint à l'extérieur du bar et l'embrasse soudainement... ? ! Des retrouvailles qui marquent le début d'une histoire d'amour pure et tendre.