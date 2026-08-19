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Inukai-san wa Kakure Dekiai Joushi Tome 2

Joe Itosugi

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Un supérieur débordant d'affection, une jeune femme au coeur amoureux : une Love story tendre et passionnée. Après avoir surmonté les malentendus, Inukai et Inori sont désormais ensemble. Inukai ne peut contenir son affection débordante, tandis qu'Inori fond sous tant d'amour... Peu à peu, ils apprennent à se connaître et se découvrent l'un l'autre. Alors que leur bonheur semble sans nuages, un événement inattendu vient mettre leurs sentiments à l'épreuve ! Maintenant, puis-je te couvrir d'encore plus de douceur ?

Par Joe Itosugi
Chez Teen's love

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Auteur

Joe Itosugi

Editeur

Teen's love

Genre

Shojo/fille

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Inukai-san wa Kakure Dekiai Joushi Tome 2

Joe Itosugi

Paru le 19/08/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

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Scannez le code barre 9782488156073
9782488156073
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