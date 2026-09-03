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#Roman francophone

Octobre incendié, anniversaire gâché

Elodie Delfa

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Pour son anniversaire, Perséphone se retrouve mêlée à un meurtre et entraîne Adalric dans une enquête pleine d'humour, de suspense et de tendresse au coeur des Corbières. A Morne-Etang, l'automne devrait être synonyme de feuilles rousses, de crémant de Limoux... et d'un anniversaire tranquille pour Perséphone. Seulement, voilà, ses proches ont décidé de lui organiser une fête surprise dans un célèbre restaurant étoilé, l'Auberge du Vieux Puits, dans l'Aude. Merveilleuse idée... qui tourne au désastre quand Perséphone et sa tante tombent sur le corps de l'un des membres de la brigade de l'auberge, agressé à coup de casserole ! Juste avant de rendre son dernier souffle, la victime confie un mystérieux objet à Perséphone, qui se sent dès lors investie d'une mission : découvrir l'auteur de ce crime odieux ! Au milieu de ce chaos, Perséphone et Adalric doivent aussi débusquer le corbeau qui s'amuse à les menacer avec des rimes inquiétantes, sans oublier qu'ils n'ont dit à personne qu'ils avaient entamé une relation amoureuse ! Entre séances d'hypnose intrusives, gaffes mémorables et révélations inattendues, Perséphone va devoir remettre de l'ordre dans ses souvenirs... et dans sa vie sentimentale. Une aventure aussi savoureuse qu'un repas du Vieux Puits : généreuse, surprenante, et impossible à lâcher !

Par Elodie Delfa
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Elodie Delfa

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

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Octobre incendié, anniversaire gâché

Elodie Delfa

Paru le 03/09/2026

Alter Real éditions

17,90 €

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