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#Roman jeunesse

La mythologie grecque

Hélène Montardre

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" Les Encyclopes" : une collection d'encyclopédies de référence pour les collégiens, comme pour les lycéens et tous les passionnés ! Découvrir la mythologie grecque, c'est partir sur les traces de dieux, partager les aventures de héros, s'interroger avec eux sur l'homme et le divin. Ces récits, ancrés dans la réalité, retracent les croyances d'un peuple et font aujourd'hui partie de notre mémoire collective. Des mythes pour expliquer le monde Les mythes grecs sont nés dans un pays de montagnes et de plaines, de forêts et d'îles au coeur de la Méditerranée. Ils se sont construits à partir des croyances des peuples qui vivaient là, et ils se sont enrichis des multiples apports des peuples venus d'ailleurs. Les mythes grecs n'expriment pas seulement un sentiment religieux. Ils sont un moyen d'expliquer l'univers, de comprendre ce qui ne se voit pas à partir de ce qui se voit. Ils ouvrent la voie de la recherche scientifique, de la création poétique et artistique, de la réflexion philosophique. Des histoires ordinaires extraordinaires Le premier chapitre de ce livre traite des premiers dieux et de la façon dont l'Olympe s'est organisé. Les chapitres suivants entraînent le lecteur à la suite des héros dans leurs périples à travers le monde connu et au-delà : Persée cherchant Méduse, Héraclès parcourant la Méditerranée et n'hésitant pas à descendre aux Enfers, Jason sur les traces de la Toison d'or, Thésée face au Minotaure, OEdipe en quête de lui-même, Achille et les grands chefs de la Grèce voguant vers Troie, Agamemnon face à son destin, Ulysse errant pour retrouver Ithaque, Enée enfin partant fonder une nouvelle civilisation. Un contexte source d'inspiration sans fond Mais ce livre ne fait pas que raconter les histoires de la mythologie. Il les replace dans leur contexte ; il montre comment les Grecs sont passés des terreurs des premiers âges face à une nature incompréhensible à une conception harmonieuse d'un univers où l'homme a sa place ; il explique pourquoi les mythes sont à l'origine du théâtre et des jeux panhelléniques, ancêtres de nos Jeux olympiques actuels ; il parle de ceux, conteurs, écrivains, voyageurs, chercheurs, archéologues... qui ont assuré la transmission de ces mythes. Il parle de l'homme, enfin, et des interrogations qui ont toujours été les siennes : qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Qu'y a-t-il après la mort ?

Par Hélène Montardre
Chez Editions Milan

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Auteur

Hélène Montardre

Editeur

Editions Milan

Genre

Grèce

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La mythologie grecque

Hélène Montardre

Paru le 19/08/2026

208 pages

Editions Milan

15,50 €

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