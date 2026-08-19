Mon livre animé des émotions

Joie, tristesse, colère, surprise... Identifie tes émotions, exprime-les et découvre l'empathie petit à petit grâce à ce grand livre animé ! Explore, ressens, joue : un voyage au coeur des émotions ! "Comment te sens-tu en ce moment ? Actionne la roue des émotions et pointe du doigt celle qui correspond à ton ressenti ! " Tirettes, roue, volets, livrets accordéon et dépliants... ce livre est composé de plus de trente animations ! Une lecture en neuf étapes pour apprivoiser tes émotions et cultiver l'empathie A travers neuf doubles pages, ce livre d'Aurélie Sarrazin suit une construction progressive. Il commence à explorer les émotions puis permet au lecteur de se tourner petit à petit vers la compréhension des autres. D'abord, il présente les émotions principales (joie, colère, tristesse, dégoût, surprise, peur) et leurs déclinaisons, puis il explique leur naissance dans le cerveau, avec une approche scientifique simplifiée. L'enfant apprend à reconnaître les signes corporels liés aux émotions et à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Chaque émotion est liée à un besoin. Une boîte à outils propose des solutions concrètes (dessiner, courir, demander un câlin...) pour favoriser l'autonomie émotionnelle. Le livre sensibilise ensuite à l'impact des émotions des autres et à l'empathie, en introduisant des notions comme le respect, le courage, la tolérance et la bienveillance. Enfin, il distingue les comportements empathiques des gestes blessants, pour encourager les bonnes pratiques relationnelles. Il met l'accent sur les comportements positifs et propose des phrases pour mieux communiquer et vivre ensemble. Coup de coeur pour les illustrations de Ninon C. Maufé Etre joyeux quand on déploie son cerf-volant, être dégoutée de toucher une limace... Les illustrations de Ninon C. Maufé sont vivantes et chaque enfant pourra s'y retrouver, car elles mettent en scène une grande galerie de personnages dans des scènes plus vraies que nature.