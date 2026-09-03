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La maîtresse de Bhatia House

Sujata Massey

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Inde, 1922. Une somptueuse réception bat son plein chez les Bhatia, famille aristocrate de Bombay, quand les cris du jeune héritier interrompent brutalement les festivités. Son vêtement est en feu ! L'héroïsme de la jeune domestique, Sunanda, qui se jette sur lui pour étouffer les flammes, bouleverse l'avocate Perveen Mistry. Quand celle-ci découvre le lendemain que Sunanda a été arrêtée, accusée d'avoir avorté, elle s'empresse de lui offrir ses services. A peine libérée, Sunanda est de nouveau emprisonnée, cette fois suspectée d'avoir empoisonné le patriarche des Bhatia. Perveen en est certaine : quelqu'un s'acharne à piéger la servante. Mais qui, et pour quelle raison ? Sujata Massey signe une nouvelle enquête passionnante qui dépeint avec justesse la criminalisation de l'avortement dans l'Inde des années 1920. Née en Angleterre de parents d'origine indienne et allemande, Sujata Massey vit aujourd'hui aux Etats-Unis. Ses romans ont reçu de nombreux prix littéraires, dont le prestigieux Mary Higgins Clark Award. Traduit de l'anglais par Aurélie Tronchet.

Par Sujata Massey
Chez Charleston éditions

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Auteur

Sujata Massey

Editeur

Charleston éditions

Genre

Romans policiers

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La maîtresse de Bhatia House

Sujata Massey trad. Aurélie Tronchet

Paru le 03/09/2026

624 pages

Charleston éditions

9,90 €

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