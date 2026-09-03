Loup-garou malgré lui

Des histoires effrayantes adaptées aux jeunes lecteurs, pour se faire peur tout en douceur ! Une toute nouvelle collection d'histoires illustrées, pensées pour une lecture en autonomie, qui réunit tous les ingrédients essentiels pour faire naître les premiers frissons : fantômes, sorcières, loups-garous et vampires. Partez à l'aventure avec les jumeaux Ethan et Emma dans des récits pleins d'espièglerie et de complicité, où solidarité et courage triomphent toujours... pour des émotions délicieusement frissonnantes ! Une nuit de pleine lune, les jumeaux Ethan et Emma découvrent qu'Arthur, le fils de leurs voisins, se transforme en loup-garou et met leur chien Moustik en danger.