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#Roman jeunesse

Loup-garou malgré lui

Véronique Barrau, Elena Lambin

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Des histoires effrayantes adaptées aux jeunes lecteurs, pour se faire peur tout en douceur ! Une toute nouvelle collection d'histoires illustrées, pensées pour une lecture en autonomie, qui réunit tous les ingrédients essentiels pour faire naître les premiers frissons : fantômes, sorcières, loups-garous et vampires. Partez à l'aventure avec les jumeaux Ethan et Emma dans des récits pleins d'espièglerie et de complicité, où solidarité et courage triomphent toujours... pour des émotions délicieusement frissonnantes ! Une nuit de pleine lune, les jumeaux Ethan et Emma découvrent qu'Arthur, le fils de leurs voisins, se transforme en loup-garou et met leur chien Moustik en danger.

Par Véronique Barrau, Elena Lambin
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Véronique Barrau, Elena Lambin

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Loup-garou malgré lui

Véronique Barrau, Elena Lambin

Paru le 03/09/2026

40 pages

Grenouille éditions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782384863020
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