Est-ce qu'un ours fait caca dans les bois ?

Un album irrésistiblement drôle qui fait rire enfants et parents, autour d'un sujet universel : trouver un petit coin tranquille ! Barry est un ours discret... et très pudique. Ce matin, une urgence le presse : il doit absolument trouver un endroit calme pour faire caca. Mais dans la forêt, rien ne se passe comme prévu ! Entre les oiseaux qui se soulagent en plein vol, les mouffettes envahissantes et les animaux sans aucune gêne, impossible d'avoir un moment de tranquillité... Commence alors une quête aussi drôle que mouvementée pour trouver LE coin parfait. Porté par le texte plein de malice de Jonny Leighton et les illustrations expressives de Mike Byrne, cet album joue avec un sujet universel pour mieux faire rire - ; et toucher juste. Car derrière le comique irrésistible, il parle aussi d'intimité, de pudeur... et de ce besoin très humain d'avoir, parfois, un endroit rien qu'à soi. Un album coup de coeur, aussi drôle que fin, qui déclenche les fous rires et dédramatise avec intelligence les sujets liés à la propreté.