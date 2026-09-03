Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Est-ce qu'un ours fait caca dans les bois ?

Jonny Leighton, Mike Byrne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un album irrésistiblement drôle qui fait rire enfants et parents, autour d'un sujet universel : trouver un petit coin tranquille ! Barry est un ours discret... et très pudique. Ce matin, une urgence le presse : il doit absolument trouver un endroit calme pour faire caca. Mais dans la forêt, rien ne se passe comme prévu ! Entre les oiseaux qui se soulagent en plein vol, les mouffettes envahissantes et les animaux sans aucune gêne, impossible d'avoir un moment de tranquillité... Commence alors une quête aussi drôle que mouvementée pour trouver LE coin parfait. Porté par le texte plein de malice de Jonny Leighton et les illustrations expressives de Mike Byrne, cet album joue avec un sujet universel pour mieux faire rire - ; et toucher juste. Car derrière le comique irrésistible, il parle aussi d'intimité, de pudeur... et de ce besoin très humain d'avoir, parfois, un endroit rien qu'à soi. Un album coup de coeur, aussi drôle que fin, qui déclenche les fous rires et dédramatise avec intelligence les sujets liés à la propreté.

Par Jonny Leighton, Mike Byrne
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Jonny Leighton, Mike Byrne

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Est-ce qu'un ours fait caca dans les bois ? par Jonny Leighton, Mike Byrne

Commenter ce livre

 

Est-ce qu'un ours fait caca dans les bois ?

Jonny Leighton, Mike Byrne

Paru le 08/10/2026

32 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384537808
9782384537808
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.