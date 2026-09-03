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#Album jeunesse

Il ne faut pas toucher une vache grognonne !

Rosie Greening, Stuart Lynch

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Il ne faut pas toucher une vache grognonne... sauf dans ce livre ! Un livre irrésistible dans la célèbre collection " Il ne faut pas toucher... ", illustré par Stuart Lynch. Des rimes pleines d'humour, des couleurs vives et des textures en silicone pour une expérience de lecture sensorielle et amusante. Les tout-petits adoreront explorer ces pages colorées et interactives tout en découvrant les animaux. Une livre à toucher plein de sensations ! Eclats de rire garantis sur chaque page !

Par Rosie Greening, Stuart Lynch
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Rosie Greening, Stuart Lynch

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres à toucher

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Il ne faut pas toucher une vache grognonne !

Rosie Greening, Stuart Lynch

Paru le 03/09/2026

10 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,00 €

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Scannez le code barre 9782384537495
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