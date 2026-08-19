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Hazar Tango

Sigrid Baffert

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"On n'entre pas dans la danse sans avoir accepté d'y abandonner une part de soi, on n'entre pas dans le cercle sans être initié. Le hazar tango est une danse très ritualisée, surgie durant les années âpres au coeur de la Grande Nuit, après l'épuisement des énergies fossiles et l'orage magnétique qui provoqua le fameux Black-Out". Après une période de chaos, la faction Usko a pris le pouvoir, remédié à la disparition des énergies fossiles par le rationnement de l'hydrogène et monopolisé la production de graines et de semences. La résistance s'est organisée et Salem, une jeune botaniste à la sensibilité photosynthétique, danseuse de hazar tango à ses heures, est approchée par une organisation clandestine afin d'accomplir une mission délicate en compagnie d'une dresseuse d'ours et d'un vieux flibustier. Tout à la fois dystopie, roman d'aventures et expédition polaire, "Hazar tango" nous entraîne dans un pas de deux sensuel et haletant.

Par Sigrid Baffert
Chez Cambourakis

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Auteur

Sigrid Baffert

Editeur

Cambourakis

Genre

Science-fiction

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Hazar Tango

Sigrid Baffert

Paru le 19/08/2026

Cambourakis

22,00 €

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