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De l'utilité des zones d'ombre des constitutions (nouvelle édition)

Jean-René Garcia

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Et si notre constitution avait d'autres buts que de prote ? ger nos liberte ? s ? Les incertitudes politiques franc ? aises ont relance ? les de ? bats sur les lectures de notre constitution. Sa longe ? vite ? s'explique largement par sa plasticite ? , le flou permettant de s'adapter aux circonstances. Reprenant le de ? bat dans lequel on peut opposer les principes de se ? paration des pouvoirs chers a` Montesquieu et les pre ? ceptes de gouvernement efficace pro^ne ? s par Machiavel, Jean-Rene ? Garcia le nourrit de son expe ? rience du se ? rail politique et de la distance que lui confe`re sa position d'universitaire. Il convoque aussi bien Kant, Althusser, Maurice Hauriou, Walter Benjamin et Carl Schmitt que de nombreux exemples ve ? cus. Les notions de peuple, de le ? gitimite ? , de force, d'e ? tat d'exception sont intelligemment questionne ? es et relie ? es dans une perspective a` la fois historique et philosophique. L'auteur dresse un paralle`le inte ? ressant entre les constitutions et les pratiques de deux pays qui se veulent un phare en matie`re de de ? mocratie, la France et les E ? tats-Unis.

Par Jean-René Garcia
Chez Atlande

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Auteur

Jean-René Garcia

Editeur

Atlande

Genre

Droit constitutionnel

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De l'utilité des zones d'ombre des constitutions (nouvelle édition)

Jean-René Garcia

Paru le 17/09/2026

150 pages

Atlande

21,00 €

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