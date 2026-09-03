Le manifeste de la dernière chance "Nous n'avons pas eu d'autre choix que la guerre". En 1861, le président américain Abraham Lincoln, tout juste installé à la Maison Blanche, déclenche un conflit qui va faire des centaines de milliers de victimes - mais aussi mettre fin à l'abomination de l'esclavage. Certains maux sont trop enracinés et destructeurs pour être vaincus par le soin et la patience. Il faut trancher dans le vif - mais de manière méthodique et légitime, sans céder aux pulsions du chaos. C'est ça, le "moment Lincoln" . Submersion migratoire, faillite de l'Etat-providence, échec de la construction européenne : la France est couverte de kystes et on rechigne à recourir au bistouri. Avec le baume de nos "valeurs" et, en guise de cataplasme, les milliards mendiés aux quatre vents, on prétend conjurer la menace, pourtant imminente, de la gangrène. Un véritable tabou français. Dans cet ouvrage unique, Matthieu Grimpet explique que la France, elle aussi, a besoin de son moment Lincoln. Elle peut le faire advenir. Une seule condition, remplie en son temps par le grand président américain : assumer la destruction. UN LIVRE ICONOCLASTE, UNE ERUDITION ECLECTIQUE, UNE DEMONSTRATION QUI CLAQUE COMME UN COUP DE FOUET.