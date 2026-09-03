Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le moment Lincoln

Matthieu Grimpret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le manifeste de la dernière chance "Nous n'avons pas eu d'autre choix que la guerre". En 1861, le président américain Abraham Lincoln, tout juste installé à la Maison Blanche, déclenche un conflit qui va faire des centaines de milliers de victimes - mais aussi mettre fin à l'abomination de l'esclavage. Certains maux sont trop enracinés et destructeurs pour être vaincus par le soin et la patience. Il faut trancher dans le vif - mais de manière méthodique et légitime, sans céder aux pulsions du chaos. C'est ça, le "moment Lincoln" . Submersion migratoire, faillite de l'Etat-providence, échec de la construction européenne : la France est couverte de kystes et on rechigne à recourir au bistouri. Avec le baume de nos "valeurs" et, en guise de cataplasme, les milliards mendiés aux quatre vents, on prétend conjurer la menace, pourtant imminente, de la gangrène. Un véritable tabou français. Dans cet ouvrage unique, Matthieu Grimpet explique que la France, elle aussi, a besoin de son moment Lincoln. Elle peut le faire advenir. Une seule condition, remplie en son temps par le grand président américain : assumer la destruction. UN LIVRE ICONOCLASTE, UNE ERUDITION ECLECTIQUE, UNE DEMONSTRATION QUI CLAQUE COMME UN COUP DE FOUET.

Par Matthieu Grimpret
Chez Editions Magnus

|

Auteur

Matthieu Grimpret

Editeur

Editions Magnus

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le moment Lincoln par Matthieu Grimpret

Commenter ce livre

 

Le moment Lincoln

Matthieu Grimpret

Paru le 03/09/2026

Editions Magnus

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384220908
9782384220908
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.