Good Allies

Pour stopper les projets fascistes du gouvernement, les Haters sont prêtes à tous les sacrifices. Pas facile pourtant de dire adieu aux volontaires de leur dernière mission explosive... surtout quand on ne peut même plus de consoler au troquet du coin, qui vient d'être racheté par trois affreux hipsters ! Mais de nouvelles militantes rejoignent bientôt la bande avec un autre angle d'attaque. Pour faire advenir la révolution féministe, il faudrait d'abord un maximum d'alliés, quitte à les manipuler légèrement...