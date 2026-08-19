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#Imaginaire

Good Allies

Elsa Klée

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Pour stopper les projets fascistes du gouvernement, les Haters sont prêtes à tous les sacrifices. Pas facile pourtant de dire adieu aux volontaires de leur dernière mission explosive... surtout quand on ne peut même plus de consoler au troquet du coin, qui vient d'être racheté par trois affreux hipsters ! Mais de nouvelles militantes rejoignent bientôt la bande avec un autre angle d'attaque. Pour faire advenir la révolution féministe, il faudrait d'abord un maximum d'alliés, quitte à les manipuler légèrement...

Par Elsa Klée
Chez Cambourakis

|

Auteur

Elsa Klée

Editeur

Cambourakis

Genre

Divers

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Good Allies

Elsa Klée

Paru le 19/08/2026

Cambourakis

16,00 €

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Scannez le code barre 9782386691713
9782386691713
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