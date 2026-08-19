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Immortalité et Châtiment Tome 7

Kentarô Satô

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Alors que la petite bande de survivants brave le danger pour s'échapper du love hotel, Rumiya fait irruption et kidnappe Mei ! Heureusement, Kazahari vole à son secours et s'engage dans un combat acharné contre l'adolescent au cours duquel tous deux perdent la vie. Le yakuza laisse à ses camarades un cadeau d'adieu : un ticket d'entrée pour Edo, une île privée sur laquelle ils trouveront refuge... s'ils y parviennent vivants ! Dans Immortalité et Châtiment, Kentarô Satô revisite l'apocalypse zombie comme peu savent le faire. Avec une froideur clinique, il décrit la descente aux enfers d'une humanité qui semble déjà avoir perdu son âme, dans un monde où vivre est synonyme de punition...

Par Kentarô Satô
Chez Akata

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Auteur

Kentarô Satô

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

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Immortalité et Châtiment Tome 7

Kentarô Satô trad. Olivier Malosse

Paru le 19/08/2026

Akata

8,30 €

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