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Le lotus de l'oubli

Marine Orenga, Ednane Ziane

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- Une véritable tragédie grecque dans laquelle les hommes font face à leur destin inéluctable. - Une jeune Amazone, éprise de liberté contrainte de se battre pour une cause qui la dépasse. - Une plume alerte et limpide pour une intrigue délicieusement tortueuse où chaque personnage a quelque chose à cacher. Assoiffés de liberté, les mortels ont assassiné les dieux de l'Olympe. Seules trois déesses ont été épargnées, enchaînées et exhibées, pour rappeler à l'humanité l'origine de ses vices les plus infâmes : Apaté, le mensonge ; Eris, la discorde ; et surtout Némésis, la vengeance. Nyxanthe, fille de la défunte reine des Amazones, est retenue prisonnière dans le harem de l'impératrice perse. Fils de la cité de Sopharis, Astérios entreprend de la délivrer. Mais cette libération a un prix : Nyxanthe devra espionner pour lui les Amazones à la cour de Penthésileia, inaccessible aux hommes. Il espère ainsi éviter l'effondrement de l'Alliance, prédite par une funeste prophétie. Hélas, le retour de Nyxanthe provoque un bouleversement dans l'équilibre des pouvoirs en place. D'autant plus que, durant sa captivité, l'Amazone aurait scellé un pacte pour éliminer ceux et celles qui ont comploté pour précipiter sa chute. En voulant déjouer l'oracle tant redouté, Astérios ne vient-il pas d'enclencher son infernal engrenage ? Les mortels sont-ils dignes de régner à la place de leurs dieux déchus ?

Par Marine Orenga, Ednane Ziane
Chez Gulf Stream

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Auteur

Marine Orenga, Ednane Ziane

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

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Le lotus de l'oubli

Marine Orenga, Ednane Ziane

Paru le 03/09/2026

640 pages

Gulf Stream

26,50 €

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