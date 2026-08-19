Mermaid Melody - Pichi Pichi Pitch Aqua Tome 6

"Je suis sûre que tes sentiments lui parviennent, où qu'il soit ! " Lukia est une princesse sirène de 17 ans chargée de la protection des océans. Alors qu'elle est parvenue à libérer sa mère des griffes de Roland, elle se retrouve prise en otage et soumise au terrible sort d'illusion du siroi. Après une lutte acharnée, elle réussit cependant à s'en dégager ! Mais tandis qu'elle tente de s'enfuir, Izul la rattrape et se met en travers de son chemin... Lukia pourra-t-elle retourner auprès de son bien aimé ? Découvrez la suite de Pichi Pichi Pitch et retrouvez la nouvelle génération qui prend la relève pour perpétuer la légende des sirènes !