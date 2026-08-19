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#Manga

Nyaight of the Living Cat Tome 7

Hawkman, Mecha-Roots

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"Quand te reverrai-je, félin merveilleeeeeux ? C'est la chatastrophe, plus moyen de vivre avec eeeeux ! " Kunagi et ses amis se lancent dans une nouvelle quête pour percer le mystère de son amnésie. En chemin, ils sauvent la vie d'une jeune fille nommée Lili, qui les invite à passer la nuit dans son village. Mais derrière le chaleureux accueil se cache un culte troublant, entièrement dédié aux... chats ! Quelles nouvelles aventures attendent nos vaillants combattants dans ce monde terrifiant, ou l'humanité entière semble endoctrinée par ces félins ? " L'humanité ne peut plus se permettre d'éprouver de l'affection pour les chats ! " A travers Nyaight of the Living Cat, découvrez un manga de survie qui revisite avec humour la thématique du zombie. Les nombreuses références cinématographiques distillées par Hawkman sont sublimées par le trait texturé de Mecha-roots ! "Ce titre revisite avec humour la thématique du zombie". Presse Océan "Une délirante parodie des films de zombies comme La Nuit des morts-vivants". bfmtv "Reprenant - en les détournant habillement - les codes des films de zombies, ce manga de Mecha-roots est très drôle ! " Picsou Magazine "Le lecteur s'amusera de situations absurdes et de dessins pas sortis d'une litière". Geek Magazine

Par Hawkman, Mecha-Roots
Chez Mangetsu

|

Auteur

Hawkman, Mecha-Roots

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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Nyaight of the Living Cat Tome 7

Hawkman, Mecha-Roots trad. François Boulanger

Paru le 19/08/2026

176 pages

Mangetsu

8,20 €

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