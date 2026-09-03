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#Roman jeunesse

Le fantôme de Marseille

Bertrand Puard

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Ada, la fille du comte de Monte-Cristo, est prête à tout pour retrouver ses parents, et poursuit les ennemis de son père jusqu'à Marseille ! Ada, la fille du comte de Monte-Cristo, arrive à Marseille avec une seule idée en tête : retrouver les hommes qui ont fait emprisonner son père et kidnapper sa mère. Une mission d'autant plus dangereuse que Morcerf, sa cible, se présente aux élections municipales et possède de puissants soutiens. Pourtant, Ada soupçonne vite que, malgré ses beaux discours, l'homme politique cache des secrets compromettants. Sinon, pourquoi une jeune Corse l'accuserait-elle d'avoir fait disparaître son père, ainsi que l'équipage entier d'un navire ? Une périlleuse enquête commence !

Par Bertrand Puard
Chez Poulpe fictions

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Auteur

Bertrand Puard

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le fantôme de Marseille

Bertrand Puard

Paru le 03/09/2026

204 pages

Poulpe fictions

13,95 €

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