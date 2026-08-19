Arms Tome 2

Que cache la mystérieuse organisation nommée "Egrégore" ? Désormais alliés, Ryô, Hayato et Takeshi sont bien déterminés à le découvrir, quitte à se mettre en danger. Lorsqu'ils apprennent que des pistes potentielles mènent au village d'Abumisawa, d'où est originaire Hayato, ils décident de s'y rendre afin d'enquêter sur place. Cependant, ce qui les attend là-bas dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer... Lauréat du 44e prix Shogakukan du meilleur manga shônen en 1999, ARMS Wideban de Kyoichi Nanatsuki (scénario) et Ryoji Minagawa (dessins) arrive chez Mangetsu ! Une saga haletante entre science-fiction et récit initiatique à découvrir dans une nouvelle édition sur le modèle de la "Wide Edition" japonaise (format agrandi et tomes doubles). "Arms n'a en rien perdu de sa superbe et ce premier tome reste une amorce terriblement efficace, apte à hameçonner quiconque recherche un minimum d'enquête et d'action". Zoo Le Mag "Une oeuvre intense, sombre et terriblement addictive qui mérite largement sa place dans toute bibliothèque manga". Le Café du Geek