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#Roman francophone

Après

Raphaël Meltz

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A la suite d'un accident de vélo, un père de famille meurt, laissant derrière lui sa femme et ses deux enfants. D'une infinie pudeur, Après est le roman de cette disparition et de ce qui s'ensuit, d'un amour qui se brise, du vide qui touche brutalement toute une famille. C'est l'histoire d'une disparition. D'un amour qui se brise ; du vide qui touche brutalement toute une famille. Mais ce n'est pas que cela. C'est aussi le récit de l'absence, de l'autre côté . Que se passe-t-il quand on n'est plus là ? Que vivent ceux qui sont restés ? Et comment réussir à s'en aller ? C'est une expérience qui vaut pour chacun. Accepter le vide laissé par toutes les personnes qui nous manquent. Réussir à composer avec le flux arbitraire des destins. Garder en soi cet espoir tenace de ne pas tout perdre, de toujours aimer.

Par Raphaël Meltz
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Raphaël Meltz

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

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Après

Raphaël Meltz

Paru le 03/09/2026

112 pages

Le Tripode Editions

9,00 €

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