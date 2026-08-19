Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Heartwood

Amity Gaige

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur des forêts du Maine, une randonneuse disparaît : loin de sa destination finale sur le sentier des Appalaches, Valerie Gillis, quarante-deux ans, ne donne plus signe de vie. Seule dans la nature sauvage, elle lutte pour survivre et écrit des lettres à sa mère pour ne pas sombrer. Les recherches s'organisent. Sur le terrain, l'enquête est menée par Beverly, une garde-chasse expérimentée qui fuit un contexte familial difficile. Dans la maison de retraite où elle vit, Lena, qui a entendu parler du drame et croit reconnaître en Valerie sa fille disparue, s'improvise détective en chambre. Mais cette disparition ne semble pas accidentelle. Au fil des recherches se dessine peu à peu le portrait fragmenté de ces trois femmes. A la fois immersion en pleine nature et roman psychologique, Heartwood explore la complexité et les failles des relations mères-filles. Un livre lumineux sur notre éternel espoir de rédemption.

Par Amity Gaige
Chez Gallmeister

|

Auteur

Amity Gaige

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Heartwood par Amity Gaige

Commenter ce livre

 

Heartwood

Amity Gaige

Paru le 19/08/2026

416 pages

Gallmeister

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351783788
9782351783788
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.