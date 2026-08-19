Au coeur des forêts du Maine, une randonneuse disparaît : loin de sa destination finale sur le sentier des Appalaches, Valerie Gillis, quarante-deux ans, ne donne plus signe de vie. Seule dans la nature sauvage, elle lutte pour survivre et écrit des lettres à sa mère pour ne pas sombrer. Les recherches s'organisent. Sur le terrain, l'enquête est menée par Beverly, une garde-chasse expérimentée qui fuit un contexte familial difficile. Dans la maison de retraite où elle vit, Lena, qui a entendu parler du drame et croit reconnaître en Valerie sa fille disparue, s'improvise détective en chambre. Mais cette disparition ne semble pas accidentelle. Au fil des recherches se dessine peu à peu le portrait fragmenté de ces trois femmes. A la fois immersion en pleine nature et roman psychologique, Heartwood explore la complexité et les failles des relations mères-filles. Un livre lumineux sur notre éternel espoir de rédemption.