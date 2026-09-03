Le travail pressé

Les auteurs, enseignants-chercheurs en ergonomie, restituent des histoires de travail issues de nombreux métiers. Ces récits dévoilent contraintes de temps, injonctions contradictoires et " modèle de la hâte ", mais aussi les ruses et solidarités qui préservent des temps essentiels : transmettre, construire, créer. Ils invitent à imaginer une véritable " écologie des temps du travail ". Les auteurs, enseignants-chercheurs en ergonomie, s'adressent ici à un plus large public que le monde académique. Ils rendent compte d'histoires de travail cumulées lors des études qu'ils ont menées ou encadrées dans de multiples milieux professionnels : ouvriers de l'automobile, de la sidérurgie, du BTP, compagnons dans l'aéronautique, pâtissiers, horticulteurs, infirmières et aides-soignantes, ripeurs, techniciens de la sécurité sociale, cadres administratifs... Ces femmes et ces hommes vivent des expériences communes relatives aux contraintes de temps, aux injonctions contradictoires de faire vite et bien, à l'impossibilité de prendre le temps nécessaire pour acquérir et faire circuler des savoirs professionnels... tout en ayant le sentiment que les difficultés qu'ils éprouvent leur sont personnelles. Il s'agit ainsi de décrire les rouages du " modèle de la hâte ", ses méfaits, mais aussi les stratégies et ruses déployées dans l'activité quotidienne, individuelle et collective, pour le contrer. De ces histoires se dégagent les temps essentiels, ceux qui ont du sens et participent au fait que le travail puisse être source de bien-être : le temps pour transmettre, pour construire avec les autres, pour créer. En partageant ces histoires, les auteurs veulent susciter une réflexion collective sur les manières de faire autrement, de participer à une " écologie des temps du travail ".