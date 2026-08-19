Choujin X Tome 13

Le combat avait entraîné de lourdes pertes. Alors que les membres de Yamatomori avaient enfin atteint la partie supérieure de la tour où Zora les attendait, Tokio Kurohara décida de renoncer à la bataille et opta pour le dialogue. Le conflit entre Tsukiko Mado et Sora Shiruha, l'issue de cette lutte, l'avenir de Yamato et du monde entier... Tout était sur le point de se résoudre. Mais au moment où Zora fit un geste pour se rapprocher de Tokio, son poignet fut tranché et sa main s'envola dans les airs... Lorsque naît le mal, un héros naît aussi.