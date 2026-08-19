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Voyage en pays Golok

Christian Perrissin, Boro Pavlovic

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Un récit inspiré des grands voyageurs du Tibet oriental que furent Huc, David-Néel, Bacot ou encore Guibaut & Liotard. Dans le pays, ils sont connus sous le nom générique de Kolo ou Golok. Leur repaire est, dit-on, caché dans les gorges de montagnes où il est impossible de pénétrer sans guide. Les Golok ne sortent que pour se livrer au pillage et à la dévastation. R. P. Huc Souvenir d'un voyage dans le Thibet, 1844. Ce pays d'aventures, entre Chine et Tibet, le jeune François de la Grézère se promet de l'explorer un jour, et son frère cadet Gabriel l'accompagnera pour le protéger avec son fusil. Des années plus tard, nous les retrouvons aux portes du Tibet interdit, l'un est devenu géographe ethnologue et l'autre a fait Saint-Cyr avant d'être renvoyé de l'armée. Le rêve d'enfance comme souvent se heurte à la morne réalité : contretemps et mauvaises fortunes s'accumulent. Mais François s'obstine et l'expédition, au passage d'un col, tombe dans un guet-apens. Gabriel et son fusil couvrent sa fuite, et François parvient à rejoindre une lamaserie. Jour après jour, il attend la venue de son frère. Attente d'autant plus angoissante que les moines sont hostiles à sa présence dans leurs murs. C'est là qu'aura lieu l'ultime affrontement. Un périple aussi captivant que dévastateur qui rappelle le souffle des grands romans d'aventures de Conrad à Kessel où des hommes se confrontent à des chimères pour mieux se révéler à eux-mêmes. Les auteurs nous projettent dans des contrées magnifiques et hostiles avec toute leur maestria graphique et narrative.

Par Christian Perrissin, Boro Pavlovic
Chez Glénat

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Auteur

Christian Perrissin, Boro Pavlovic

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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Voyage en pays Golok

Christian Perrissin, Boro Pavlovic

Paru le 26/08/2026

64 pages

Glénat

16,00 €

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