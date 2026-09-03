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Le papier dans l'art contemporain

Julie Auzillon

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Une foisonnante plongée dans la création contemporaine autour du papier Matériau millénaire, ayant conquis le monde entier depuis la Chine, le papier se voit aujourd'hui offrir de nouvelles lettres de noblesse par des artistes contemporains de tout horizon. Papier sculpté, plié, encré, collé, relié... : ces créatrices et créateurs ont recours à de multiples techniques, parfois issues des plus traditionnels des savoir-faire, d'autres fois inédites et innovantes. Relieuse d'art contemporaine et amoureuse du matériau, Julie Auzillon nous propose de partir à la rencontre des artistes du papier et de découvrir leur processus de conception. Sous leurs mains, le papier devient installation majestueuse, créature onirique, objet poétique ou forme minimaliste. A la croisée de l'artisanat, du collage, de la sculpture ou du tissage, les oeuvres présentées dans cet ouvrage rendent hommage à un matériau qui semble porter en lui toute l'histoire, les techniques et les espoirs humains.

Par Julie Auzillon
Chez Editions Pyramyd

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Auteur

Julie Auzillon

Editeur

Editions Pyramyd

Genre

Mouvements artistiques

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Le papier dans l'art contemporain

Julie Auzillon

Paru le 03/09/2026

Editions Pyramyd

39,50 €

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