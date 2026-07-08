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Meurtre à Versailles

Didier Kimmel

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Lola Silvertine est au sommet de sa gloire. Acclamée au théâtre Montansier après une représentation triomphale, elle se prépare à rejoindre le grand bal costumé de la galerie des Glaces, au château de Versailles. Une journée d'éclat, de presse internationale, de retrouvailles inattendues avec un amour de jeunesse, et puis, plus rien. Quatre jours plus tard, son corps est découvert dans un bosquet des jardins du château. Le commissaire divisionnaire Stéphane Courot, qui dirige l'enquête, examinera le fil de l'emploi du temps de l'actrice, heure par heure, rencontre par rencontre. Qui pouvait avoir des raisons de l'assassiner ?

Par Didier Kimmel
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Didier Kimmel

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Meurtre à Versailles

Didier Kimmel

Paru le 08/07/2026

216 pages

Le Lys Bleu

19,90 €

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Scannez le code barre 9791044044662
9791044044662
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