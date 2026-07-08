Meurtre à Versailles

Lola Silvertine est au sommet de sa gloire. Acclamée au théâtre Montansier après une représentation triomphale, elle se prépare à rejoindre le grand bal costumé de la galerie des Glaces, au château de Versailles. Une journée d'éclat, de presse internationale, de retrouvailles inattendues avec un amour de jeunesse, et puis, plus rien. Quatre jours plus tard, son corps est découvert dans un bosquet des jardins du château. Le commissaire divisionnaire Stéphane Courot, qui dirige l'enquête, examinera le fil de l'emploi du temps de l'actrice, heure par heure, rencontre par rencontre. Qui pouvait avoir des raisons de l'assassiner ?