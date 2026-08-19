Les lions sont morts

Un vieux briscard du renseignement, qui a fait ses armes dans le Berlin des grandes années, est retrouvé mort dans un bus à Londres. Jackson Lamb, le taulier de la Maison des tocards, connaissait bien Dickie, ils étaient en poste en Allemagne de l'Est au même moment. Et justement, le téléphone de Dickie, que Lamb a discrètement récupéré, livre un élément troublant : des agents russes pourraient bien être en train de monter une opé à l'ancienne, en plein Londres. Au purgatoire des services secrets de Sa Majesté pour agents placardisés, l'équipe de Jackson Lamb va enfin retrouver le feu de l'action...