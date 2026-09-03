Mes premières comptines

Ecoute tes premières comptines à l'infini grâce à sa prise USB-C ! UN LIVRE SONORE SANS PILES ET RECHARGEABLE EN USB-C Avec ses 7 puces sonores musicales, ce recueil est unique et se recharge grâce à un câble USB-C, sans piles pour écouter tes premières comptines " à l'infini ". On retrouve au fil des pages les illustrations de Séverine Cordier et des incontournables comme " Une poule sur un mur ", " Escargot rigolo ", " Une souris verte ", " Coccinelle ", " Un petit cochon ", " Jamais on n'a vu, vu, vu " et " Alouette ". Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants ! Plus de piles ! ? A CHARGER AVEC UN CABLE USB-C (câble non fourni). Bouton On/Off Volume réglable 7 puces sonores 7 chansons Dès 1 an (pages épaisses et coins arrondis) Un livre écologique et durable ! Dans la même collection en USB-C : Le Carnaval des animaux, Mes premières chansons du Nord, Mes premiers airs de Mozart, Mes premiers airs de magie et de sorcières, Mes drôles de comptines d'animaux, Mes premiers airs de ballets, Mes premières chansons de Noël, Mes premières chansons en hiver. A écouter sans modération