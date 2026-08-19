Eden est un enfant du nouveau siècle. La vingtaine désenchantée, il erre dans Marseille et ne vit que pour la danse. Sa mère, géographe de renom, semble le délaisser : obsédée par le rêve de trouver une nouvelle terre, Amalia est partie vers l'océan Pacifique. Le puissant dirigeant d'une compagnie maritime propose à Eden de la rejoindre. Le jeune homme embarque à bord d'un porte- conteneurs et entame une traversée de la violence contemporaine telle qu'elle s'impose aux corps des marins, des migrants, des citoyens. La découverte du monde et de l'altérité transformera Eden et le mènera sur les rivages d'une vie nouvelle, libre, incarnée. Où peut-on vivre, et comment ? Faut-il chercher un refuge ou tout réinventer ? Miroir de nos rêves et de nos folies, Eden est un roman haletant, porté par l'espoir, l'amitié et l'élan d'une poignée de personnages aux destins inoubliables.