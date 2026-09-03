Un album amusant pour apprendre à compter avec un petit ours, signé Marc Boutavant ! Dix petits écureuils sont assis sur une branche. L'un d'eux s'enfuit, il n'en reste plus que... ATTENDEZ ! Où allez-vous ? Rejoignez un petit ours dans sa quête à la poursuite de dix écureuils fugueurs, aidé de neuf perruches, huit oies, sept ours polaires, six caméléons, cinq souris, quatre canards, trois tortues, deux perruches et n'oublions pas le tigre... Il ne risque rien, pas vrai ? Un album plein d'humour pour apprendre à compter, illustré par Marc Boutavant.