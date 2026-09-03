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#Album jeunesse

Dix petits écureuils

Marc Boutavant, Kael Tudor

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Un album amusant pour apprendre à compter avec un petit ours, signé Marc Boutavant ! Dix petits écureuils sont assis sur une branche. L'un d'eux s'enfuit, il n'en reste plus que... ATTENDEZ ! Où allez-vous ? Rejoignez un petit ours dans sa quête à la poursuite de dix écureuils fugueurs, aidé de neuf perruches, huit oies, sept ours polaires, six caméléons, cinq souris, quatre canards, trois tortues, deux perruches et n'oublions pas le tigre... Il ne risque rien, pas vrai ? Un album plein d'humour pour apprendre à compter, illustré par Marc Boutavant.

Par Marc Boutavant, Kael Tudor
Chez Editions Gründ

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Auteur

Marc Boutavant, Kael Tudor

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Dix petits écureuils

Marc Boutavant, Kael Tudor

Paru le 03/09/2026

32 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324038051
9782324038051
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