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La piste américaine - Xavier Dupont de Ligonnès : un flic au cœur de l'affaire - Tome 2

Gilles Galloux

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Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait refait sa vie aux Etats-Unis ? Une enquête explosive qui rouvre l'affaire en explorant indices oubliés et témoignages troublants. Et si la clé de l'énigme Ligonnès se trouvait de l'autre côté de l'Atlantique ? Avril 2011. A Nantes, cinq corps sont retrouvés enterrés sous la terrasse d'une maison familiale. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, s'est volatilisé. Depuis quinze ans, la France entière cherche la trace de cet homme devenu le fugitif le plus célèbre du pays. Suicides, monastères, cavales solitaires... toutes les pistes ont été explorées. Toutes, ou presque. Ancien policier plongé au coeur de l'affaire, l'auteur reprend l'enquête pièce par pièce et fait émerger une hypothèse dérangeante : celle d'une fuite vers les Etats-Unis. Messages annonçant un départ imminent pour l'Amérique, souvenirs ressurgissant d'un ancien voyage au Texas, mystérieux vol Nice-New York dans les jours de la disparition, témoignage troublant dans le quartier chinois de San Francisco... Peu à peu, un autre scénario apparaît. Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait préparé sa disparition depuis des mois ? Et s'il avait quitté l'Europe pour commencer une nouvelle vie sous une autre identité ? De l'aéroport de Nice au Texas, De Floride jusqu'en Californie, Gilles Galloux est allé aux Etats-Unis sur les traces du meurtrier en 2026, rencontré des amis et entrepreneurs qui ont travaillé avec Xavier Dupont de Ligonnès. Cette enquête entraîne le lecteur sur la piste américaine d'un homme qui pourrait avoir réussi l'une des plus grandes évasions criminelles de notre époque. Un récit d'enquête fascinant, au plus près des indices, qui rouvre l'une des affaires les plus mystérieuses du XXI ? siècle. Gilles Galloux était enquêteur à l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication (OCLCTIC), c'est-à-dire l'Office Cybercrime de la Police Judiciaire. Il a été saisi le 29 avril 2011, lorsque la PJ de Nantes a demandé une expertise numérique urgente pour analyser les activités en ligne de Xavier Dupont de Ligonnès. Il a été chargé d'analyser les pseudonymes, identifiants, connexions et activités de Xavier sur les forums religieux, notamment Cité-Catholique ; de relier les adresses IP, logs et traces numériques aux déplacements de Xavier ; de travailler sur les données des opérateurs téléphoniques ; d'assurer les réquisitions judiciaires concernant les pistes numériques ; et de coordonner la "traque numérique". Aujourd'hui retraité, Gilles Galloux poursuit ses recherches et accompagne Canal+ dans la préparation d'une série inédite consacrée à l'affaire.

Par Gilles Galloux
Chez Max Milo Editions

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Auteur

Gilles Galloux

Editeur

Max Milo Editions

Genre

Criminalité

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La piste américaine - Xavier Dupont de Ligonnès : un flic au cœur de l'affaire - Tome 2

Gilles Galloux

Paru le 17/09/2026

Max Milo Editions

21,90 €

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