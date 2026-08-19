Heidi chérie

Ida, la petite-fille du directeur adjoint de la police nationale, était en train de jouer à l'extérieur lorsqu'elle a disparu avant d'être retrouvée étranglée au fond d'une cage d'ascenseur. Quelques jours plus tard, ce sont deux adolescents, eux aussi fille et fils de policiers, qui manquent à l'appel. Quelqu'un semble bel et bien en vouloir aux forces de l'ordre. Mais qui ? La tension est à son comble dans l'équipe de Konrad Simonsen. Et lorsque l'adolescente enlevée apparaît sur les écrans de la Criminelle, enfermée dans un caisson en verre, la menace s'intensifie : au cours des vingt-quatre heures à venir, chaque policier qui sera aperçu dans les rues de Copenhague vaudra à la jeune fille le risque de finir noyée...