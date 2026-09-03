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Mémento 100 % visuel - L’UE B.3 Pratiques et interventions infirmières en 100 cartes mentales et 100 schémas - IFSI

Hélène Diot, Pernot dounya Nadji, Clévy Rodride

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Les 100 soins infirmiers à connaître, illustrés et mémorisables Ce livre de poche tout en couleurs synthétise en 100 cartes mentales colorées et visuelles ou mind map, tout ce qu'il faut retenir sur l'UE B. 3 Pratiques et interventions infirmières. Pour chaque soin, un schéma explicatif très clair est proposé, afin de bien comprendre, "en image", les gestes à effectuer. Ces 100 cartes sont classées en 14 parties : les soins transversaux, soins d'hygiène et de confort, soins relationnels, soins thérapeutiques, soins en cancérologie, soins hépato-gastro-entérologie, soins en pédiatrie et maternité, soins en pneumologie/ORL, soins en psychiatrie/Santé mentale, soins en traumatologie, soins en urologie et néprhologie, soins d'urgence, soins médico-légaux, pratiques et interventions infirmières. . Chaque soin est présenté en 4 rubriques récurrentes, pour faciliter la mémorisation : définition, indications et objectifs, rôles IDE et le soin. Le rôle infirmier est mis en avant, qu'il soit propre, préventif ou prescrit. Les soins en pédiatrie et en psychiatrie, au centre du nouveau référentiel de 2026, sont inclus. Ce livre sera utile pour réussir ses évaluations de l'UE B. 3 Pratiques et interventions infirmières.

Par Hélène Diot, Pernot dounya Nadji, Clévy Rodride
Chez Vuibert

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Auteur

Hélène Diot, Pernot dounya Nadji, Clévy Rodride

Editeur

Vuibert

Genre

Professions médico-sociales

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Mémento 100 % visuel - L’UE B.3 Pratiques et interventions infirmières en 100 cartes mentales et 100 schémas - IFSI

Hélène Diot, Pernot dounya Nadji, Clévy Rodride

Paru le 03/09/2026

224 pages

Vuibert

17,50 €

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