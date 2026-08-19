La Vraie Fiancée

Pour fuir une belle-mère tyrannique, une jeune fille se réfugie dans la forêt. Elle rencontre un prince et croit au grand amour. Mais un sort d'oubli brouille les coeurs. Grâce à son courage et à son intelligence, réussira-t-elle à surmonter les obstacles qui se dressent devant elle ? Revisitant un conte des frères Grimm, Olivier Py nous entraîne dans une aventure pleine d'humour, de poésie et de magie, où l'amour et le théâtre triomphent des manipulations et des mauvais sorts. La pièce en version intégrale avec : - Des planches de bande dessinée inédites. - Des quiz et des jeux pour vérifier sa lecture, mieux comprendre le texte, enrichir son vocabulaire, interpréter un rôle, débattre et même tester sa personnalité ! - Des conseils de pièces de théâtre, d'albums et de films pour prolonger sa découverte.