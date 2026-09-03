Comprendre et surmonter vos traumatismes

Parce qu'il est possible de se reconstruire après un psychotraumatisme ! Vous vivez avec une hypervigilance constante et un corps en alerte ? Vous avez du mal à réguler vos émotions, ou au contraire vous vous sentez coupé. e de ce que vous ressentez ? Vos réactions vous semblent disproportionnées ? Vous vivez avec des souvenirs qui reviennent malgré vous, ou à l'inverse des périodes floues et fragmentées ? Vous avez le sentiment d'être décalé. e, loin de vous, des autres, du monde ? Et si c'était un psychotraumatisme ? Ce livre s'adresse à celles et ceux qui sentent que quelque chose en eux a été profondément marqué, sans toujours comprendre pourquoi ou sans savoir le nommer. Fanny Terrisse, psychologue spécialisée en psychotraumatisme, propose un guide accessible et rigoureux, en s'appuyant sur les connaissances actuelles en psychotraumatologie et sur des années de pratique clinique, pour vous accompagner pas à pas vers l'apaisement. Vous y trouverez : - Des explications claires et accessibles pour comprendre les mécanismes du psychotraumatisme (dans le corps, le cerveau, la mémoire et les relations) et ses différentes formes. - Des repères concrets pour mieux vivre au quotidien et retrouver progressivement un sentiment de sécurité intérieure. - Des exercices guidés et progressifs pour avancer à votre rythme et reprendre le pouvoir sur votre histoire.