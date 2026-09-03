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#Roman jeunesse

Rivière

Erin Hunter

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La paix est de retour parmi les clans... mais pour combien de temps ? C'est à la nouvelle génération de guerriers d'en décider ! Dans le Clan du Tonnerre, l'apprenti guerrier Nuage de Flamme, un descendant du légendaire Etoile de Feu, se bat sous le poids de l'héritage de son célèbre ancêtre, tandis que la jeune guerrière du Clan de l'Ombre, Brin de Soleil, affronte ses propres doutes. Mais parmi le Clan de la Rivière, l'apprentie-guérisseuse Frostpaw attend avec impatience le jour où elle sera appelée à aider son clan... un jour qui pourrait arriver plus tôt qu'elle ne l'a jamais rêvé.

Par Erin Hunter
Chez Pocket

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Auteur

Erin Hunter

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Rivière

Erin Hunter trad. Aude Carlier

Paru le 03/09/2026

294 pages

Pocket

16,20 €

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