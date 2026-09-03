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#Roman francophone

Le Pacte de Nouara

Florence Roche

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En Auvergne, un abbé commet l'impensable pour respecter sa promesse et protéger la fille d'un ami. Un plan machiavélique enferme les protagonistes dans une destinée qu'ils croient maîtriser. Un lieu incarné, le Moulin de Nouara. Par l'autrice de Ton reflet dans l'obscurité. Avec une préface de Michel Bussi. Années 1970. A la mort de Luc Loubère, son mari, Elodie Tixier, issue d'une lignée de meuniers auvergnats, a vu son monde vaciller. Après un nouvel amour inespéré et un enfant, le destin, encore, va se jouer d'elle. Seul l'abbé Leroy, figure bienveillante du Moulin de Nouara où il dirige des colonies de vacances, veille sur Elodie, fidèle au pacte conclu avec le père de sa protégée des années plus tôt. Redoutant les manoeuvres des frères Loubère qui refusent un descendant ne portant pas leur nom, le prêtre élabore, dans le secret de sa conscience, un plan audacieux. A Rouen, Elodie se reconstruit, élève sa fille dans la force et la lumière... lorsque, douze ans plus tard, des enfants de Nouara mettent au jour un fait inimaginable. Portée par un désir de vengeance, Elodie va se lancer dans une guerre implacable contre les Loubère et leur héritier. Sans savoir qu'elle avance, pas à pas, vers le coeur du secret tissé par l'abbé Leroy... Un roman de tensions et d'émotions, où chaque vérité arrachée à l'ombre éclaire la tragédie des âmes. " Certains romans touchent au coeur. Le Pacte de Nouara est de ceux-là. " - Michel Bussi

Par Florence Roche
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Florence Roche

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Auvergne

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Le Pacte de Nouara

Florence Roche

Paru le 03/09/2026

329 pages

Presses de la Cité

22,00 €

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