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Contrôle des investissements étrangers en France

Collectif, David Chekroun

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Un véritable guide pratique pour les acteurs des fusions-acquisitions internationales Issu des travaux du Cercle Lefebvre Dalloz et du FDI Control Forum, qui réunissent l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur, cet ouvrage traite du contrôle des investissements étrangers, devenu un élément central des opérations d'investissement international et de M&A, et un levier structurant de la gouvernance économique, au coeur des arbitrages entre attractivité et souveraineté. L'analyse couvre l'ensemble des principales problématiques : règles applicables, pratique administrative, intégration dans le M&A, articulation avec le droit de la concurrence, la compliance et les régulations sectorielles, enjeux de financement, de restructuring , de contentieux et d'arbitrage, études de cas et comparaisons des principaux systèmes étrangers. Ce qui distingue cet ouvrage, c'est avant tout ses auteurs. Fait exceptionnel, il rassemble l'ensemble des acteurs de l'écosystème - ; publics et privés, régulateurs et représentants de l'appareil d'Etat - ; , offrant une vision experte, concrète et stratégique du contrôle des investissements étrangers dans toutes ses dimensions : juridiques, économiques, politiques et géoéconomiques, et dans son articulation avec le droit public, le droit de la concurrence et le droit des sociétés. Conçu comme un outil de référence, il s'adresse aux praticiens, agents publics, universitaires et étudiants.

Par Collectif, David Chekroun
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Collectif, David Chekroun

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des affaires

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Contrôle des investissements étrangers en France

Collectif, David Chekroun

Paru le 03/09/2026

Editions Dalloz

140,00 €

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