Une thérapie simple et révolutionnaire pour comprendre ses peurs et enfin s'en libérer ! Avez-vous déjà fait des crises d'angoisse ? Ressentez-vous souvent de l'anxiété ? Etes-vous paralysé lorsque vous devez prendre la parole en public ? Toutes ces peurs qui vous empêchent de vivre au quotidien, vous pouvez en guérir. Ce livre vous permettra d'appréhender, en seulement 6 séances, les mécanismes de la peur et son fonctionnement. Vous découvrirez comment vous débarrasser de ces angoisses qui empoisonnent votre existence. Une méthode complètement novatrice et libératrice ! Illustré de nombreux exemples, Guérir de vos angoisses s'inspire des thérapies de dernière génération, du parcours et de la pratique de l'auteur, pour vous affranchir de vos paniques, phobies, anxiétés généralisées, obsessions, compulsions... et de toutes vos peurs. Retours de lecture : " J'ai fondu en larmes en regardant votre Podcast sur YouTube avec Fabrice Midal. Je me suis dit " Je ne suis pas fou et il n'y a pas qu'à moi que cela arrive. " Puis j'ai lu votre livre. Merci de m'avoir permis de comprendre le bug de la peur. Une semaine plus tard, je ne faisais plus de crises grâce à vos outils. " Rémi, lecteur (qui nous a autorisé à reprendre son témoignage) - " C'est une méthode très efficace ! J'ai commencé à l'appliquer avant même de finir le livre et j'ai déjà obtenu des résultats. C'est incroyable. Je la recommande vivement à toutes les personnes qui souffrent d'angoisse ou de peur. Je remercie profondément le Dr Philippe Presles pour ce livre. " Daniela sur Amazon - " Un excellent livre d'auto-thérapie, simple et facile à appliquer au quotidien. J'ai suivi les 6 étapes proposées et, grâce à la cohérence cardiaque, j'ai constaté une vraie amélioration en quelques jours. Même si je ne suis pas de nature très anxieuse, j'ai compris pourquoi j'étais souvent triste sans raison : l'actualité, trop présente, me pesait. Aujourd'hui, j'appelle cette tristesse mon " petit monstre ", et elle m'affecte beaucoup moins. Ce livre m'a permis de voir que je pouvais vivre autrement. Merci au Dr Presles ! " Inès sur Amazon - " Un livre qui ne ressemble vraiment à aucun autre tant il est réellement pratique. Non seulement, il m'a permis de comprendre mes angoisses - ce qui se passe dans mon cerveau qui entraine des réactions - , mais surtout en appliquant précisément la méthode proposée, je me suis senti apaisé comme jamais. " José sur Amazon