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#Roman francophone

Et toute la vie devant nous

Olivier Adam

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"C'est au retour, dans la voiture, que nous avons commencé à nous raconter notre propre histoire. Ca te paraissait le bon moment pour tout récapituler, et nous dire ce que nous n'avions jamais réussi à nous dire jusqu'alors. Le bon moment aussi pour nous rappeler ensemble ce que nous avions partagé". Pourquoi Paul et Sarah se décident-ils à retisser le fil de quarante années d'amitié ? Est-ce pour tenter de comprendre l'insaisissable et irrésistible Alex, pierre angulaire de leur trio amical ? De leur enfance en banlieue pavillonnaire, où leur pacte s'est scellé à l'ombre d'un secret et dans le creuset de leurs aspirations communes, jusqu'à leur vie d'adultes et son lot de joies et d'épreuves, c'est peut-être aussi ce qui les a liés et déliés au fil du temps que ces "inséparables" cherchent à ausculter. Dans cet ample roman qui embrasse l'histoire de trois amis, Olivier Adam traverse les époques en faisant résonner l'intime et le collectif, et met au jour ce que l'amitié grave d'indélébile dans nos vies.

Par Olivier Adam
Chez J'ai lu

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Auteur

Olivier Adam

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Et toute la vie devant nous

Olivier Adam

Paru le 19/08/2026

384 pages

J'ai lu

9,30 €

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