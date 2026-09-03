La foi comme expérience

Qu'est-ce que croire aujourd'hui ? La foi est-elle d'abord l'adhésion à une doctrine, une expérience intérieure, un engagement moral, ou une manière d'habiter le monde ? A l'heure où la quête de sens demeure vive tandis que les formes traditionnelles du croire semblent perdre leur évidence, Emanuele Bordello reprend cette question à la racine. Son intuition est aussi simple que décisive : on ne peut plus penser la foi sans repenser l'expérience humaine elle-même. En confrontant l'Ecriture, la phénoménologie et les travaux de Pierangelo Sequeri et de Jean-Yves Lacoste, ce livre met en lumière une convergence profonde entre la dynamique de l'expérience et celle de la foi. Loin d'être un sentiment passager ou une simple adhésion intellectuelle, croire apparaît comme une manière d'entrer dans le réel : écouter, accueillir, traverser l'épreuve, apprendre à aimer. La foi chrétienne ne s'ajoute pas à l'expérience humaine : elle en révèle la profondeur et l'horizon. Emanuele Bordello élabore ainsi une compréhension renouvelée de l'acte de croire et ouvre une voie originale en théologie fondamentale. Il invite à comprendre la foi comme une expérience par laquelle l'existence humaine accède à sa pleine intelligibilité. Moine bénédictin de la communauté de Camaldoli, en Toscane, Emanuele Bordello a étudié la philosophie à l'Ecole normale de Pise et la théologie aux Facultés Loyola Paris. Il enseigne à l'Institut supérieur de sciences religieuses de Toscane et à l'Athénée pontifical Saint-Anselme, à Rome. Auteur d'ouvrages sur Pierre Rousselot (2023) et Paul Ricoeur (2012), il a été coéditeur des volumes : Salvati da cosa ? La salvezza cristiana in un mondo liquido (2025) et Metamorfosi della fede. Credere al tempo della grande incertezza (2023).