Entre toutes

"Il manquera à tout jamais un regard, une voix, une présence discrète qui traversent ces pages. Quelques heures fragiles couchées sur le papier. Le temps de vous parler de Marie". C'est une histoire de femmes. De femmes simples, aux "vies minuscules" , aux destins bouleversants, aux maris emportés par les tourbillons de l'Histoire ou les aléas de la fatalité. De femmes qui n'ont eu d'autre choix que de reprendre le flambeau pour faire vivre leurs enfants. Marie est née en 1912 dans une ferme isolée. Et ne la quittera jamais. De cette grand-mère qui traversa le XXe siècle - la sienne -, Franck Bouysse embrasse la mémoire, se faisant l'interprète des mots qu'elle ne prononça pas, pour raconter un parcours de labeur, d'amour et de dignité. Chaque page transpire de tendresse pour ces héroïnes ordinaires qui ont fait de leur auteur ce qu'il est devenu. Marie Chaudey, La Vie. Dans une langue sobre, tendue entre pudeur et précision, l'écrivain a creusé la voie d'un récit intime qui porte en lui l'immense complexité de sa restitution émotionnelle. Sa mémoire devient un mythe à transmettre, celui des femmes de son époque. Marie Jouvin, Lire magazine. Prix Honoré-de-Balzac 2025.