Par amour du sport

"L'histoire de Paris 2024 a débuté il y a plus de dix ans. On a été 6, puis 50, puis 4 000 et, quand Céline Dion s'est mise à chanter L'Hymne à l'amour le soir du 26 juillet 2024, nous étions des millions. Avec Paris 2024, notre pays a eu l'audace d'imaginer des choses qui n'avaient jamais été faites : les premiers Jeux au coeur d'une ville, le premier marathon ouvert à tous, la première vasque qui s'envole... Au moment où le monde entier nous regardait, on a redécouvert notre joie de vivre. On a redécouvert la France qui chante, la France qui danse, la France qui se parle, la France qui s'aime". La longue route d'Estanguet vers les JO 2024 racontée dans un récit captivant. Romain Bely, Sud Ouest. Les coulisses de l'incroyable épopée olympique, entre pudeur, sincérité et émotion. Stéphane Pulze, Le Dauphiné libéré.