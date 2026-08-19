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#Roman francophone

Les filles du 9 juin

Maylis Besserie

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Fnac.com
9 juin 1944. L'ambiance est à la fête dans les rues de Tulle tout juste libérées, lorsque soudain un grondement résonne - celui des blindés de la division SS " Das Reich " , qui avant d'atteindre Oradour-sur-Glane reprend brièvement le contrôle de la ville et décide de mettre en oeuvre des représailles. 99 hommes, sélectionnés au hasard, sont pendus aux balcons des maisons, sous le regard horrifié de la population. Parmi eux, le mari d'Hortense Chambel. Alors que la jeune femme enceinte assiste impuissante au spectacle funeste, les premières contractions se font sentir. Louise, qui voit le jour à l'instant même où son père meurt en martyr, sera traversée toute sa vie par une colère inextinguible contre l'impunité des bourreaux nazis, que l'Allemagne refuse d'extrader. Il faudra encore attendre une génération pour qu'une promesse d'apaisement émerge, incarnée par Zoé, la petite-fille d'Hortense, qui se lance à corps perdu dans le combat contre la résurgence des haines, près d'un demi-siècle après la fin de la guerre. A travers cette vaste fresque familiale, c'est le destin de tout un pays que ce roman évoque en microcosme - ses blessures, ses secrets, ses fantômes. Trois femmes, trois époques, reliées par un même traumatisme auquel chacun répond comme il peut, tantôt par le silence, tantôt par la révolte.

Par Maylis Besserie
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Maylis Besserie

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

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Les filles du 9 juin

Maylis Besserie

Paru le 19/08/2026

464 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Scannez le code barre 9782246844051
9782246844051
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