Les filles du 9 juin

9 juin 1944. L'ambiance est à la fête dans les rues de Tulle tout juste libérées, lorsque soudain un grondement résonne - celui des blindés de la division SS " Das Reich " , qui avant d'atteindre Oradour-sur-Glane reprend brièvement le contrôle de la ville et décide de mettre en oeuvre des représailles. 99 hommes, sélectionnés au hasard, sont pendus aux balcons des maisons, sous le regard horrifié de la population. Parmi eux, le mari d'Hortense Chambel. Alors que la jeune femme enceinte assiste impuissante au spectacle funeste, les premières contractions se font sentir. Louise, qui voit le jour à l'instant même où son père meurt en martyr, sera traversée toute sa vie par une colère inextinguible contre l'impunité des bourreaux nazis, que l'Allemagne refuse d'extrader. Il faudra encore attendre une génération pour qu'une promesse d'apaisement émerge, incarnée par Zoé, la petite-fille d'Hortense, qui se lance à corps perdu dans le combat contre la résurgence des haines, près d'un demi-siècle après la fin de la guerre. A travers cette vaste fresque familiale, c'est le destin de tout un pays que ce roman évoque en microcosme - ses blessures, ses secrets, ses fantômes. Trois femmes, trois époques, reliées par un même traumatisme auquel chacun répond comme il peut, tantôt par le silence, tantôt par la révolte.