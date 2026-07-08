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#Roman francophone

La paix des ombres

Jean-Jacques Garcès

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Le Directoire avait clos les heures sanglantes de la Terreur, mais les lois nouvelles, impuissantes à apaiser la misère, laissaient la France en proie aux tourments d'une crise financière qui assombrissait les foyers et accroissait l'inquiétude du peuple. En Touraine, Louise et Martin nourrissaient toujours l'espérance d'une justice qui viendrait un jour réhabiliter l'héritière du château de Crémille, Gisèle, qu'ils avaient sauvée de la fureur révolutionnaire en la faisant passer pour leur propre enfant. De sa lignée, il ne demeurait plus trace. Désormais propriété des de Remigioux, le domaine rouvrait pourtant ses portes à la jeune femme où naissait peu à peu un lien discret avec Adrien, le fils de la maison. Tandis que les tensions politiques ressurgissaient et que les fraudes liées aux biens nationaux menaçaient d'être révélées, l'ombre de l'héritière refaisait surface... Entre héritage perdu, secret de famille et sentiments naissants, quel avenir en péril se dessinait à Crémille après la révélation de ce secret ? Et dans l'éternité, les ombres de Crémille, témoins muets des drames passés, oeuvraient pour que la vérité éclate et leur apporte enfin la paix.

Par Jean-Jacques Garcès
Chez Editions Persée

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Auteur

Jean-Jacques Garcès

Editeur

Editions Persée

Genre

Littérature française

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La paix des ombres

Jean-Jacques Garcès

Paru le 08/07/2026

Editions Persée

23,00 €

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