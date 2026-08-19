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Une éclaircie

Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del

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"Il y a le corps physique de la maladie, celui dont tu parviens à définir les contours. Il se situe à l'intérieur du tien, se meut au gré des symptômes, des douleurs. C'est tantôt une surface plane, une lame qui te traverse de part en part au niveau de l'estomac, tantôt un vide circulaire ou un orbe pulsant. Il y a la fatigue physique, cet insupportable brouillard mental qui te met à distance de tout. Et puis il y a l'aura de la maladie, la façon dont elle s'étend au-delà de toi, modifie le monde tel que tu le perçois". En 2023, Jean-Baptiste Del Amo se rend au musée du Prado, à Madrid, pour revoir les Peintures noires de Francisco de Goya. Il passe ensuite une nuit à l'ermitage San Antonio de la Florida dont la coupole a été décorée par le peintre et où se trouve sa sépulture. A travers le récit d'une journée et d'une nuit, en miroir de l'oeuvre de Goya, il revisite l'expérience de la maladie et explore la manière dont elle a bouleversé son rapport au corps, au temps, à l'écriture et à la réalité.

Par Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del
Chez Stock

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Auteur

Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del

Editeur

Stock

Genre

Ecrits sur l'art

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Une éclaircie

Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del

Paru le 19/08/2026

192 pages

Stock

19,00 €

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