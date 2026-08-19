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#Roman francophone

Hyperkarma

Nicolas Idier

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"Ici-bas, il suffit d'un coup de pioche pour tomber sur un mort ou un coffre rempli d'or. Delhi n'est pas une ville, mais un réservoir, une arrière-cuisine, un débarras, une île au trésor". Dans les souterrains de Delhi, une enfant disparaît. Son portrait envahit les murs de la ville, accompagné d'un mot peint en lettres gigantesques : HYPERKARMA. Promesse d'une "pure nation" ou crime contre ce que l'humanité a de plus précieux ? Sita, une jeune avocate rebelle, ouvre l'enquête.

Par Nicolas Idier
Chez Stock

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Auteur

Nicolas Idier

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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Hyperkarma

Nicolas Idier

Paru le 19/08/2026

360 pages

Stock

22,00 €

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Scannez le code barre 9782234087330
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