"Ici-bas, il suffit d'un coup de pioche pour tomber sur un mort ou un coffre rempli d'or. Delhi n'est pas une ville, mais un réservoir, une arrière-cuisine, un débarras, une île au trésor". Dans les souterrains de Delhi, une enfant disparaît. Son portrait envahit les murs de la ville, accompagné d'un mot peint en lettres gigantesques : HYPERKARMA. Promesse d'une "pure nation" ou crime contre ce que l'humanité a de plus précieux ? Sita, une jeune avocate rebelle, ouvre l'enquête.