Expédition au coeur de l'Arctique ! Un album documentaire puissant pour découvrir la vie et la force des femmes inuites. Au coeur du froid mordant et du blizzard de l'Arctique , vivent les Inuits. Ce peuple extraordinaire a développé des traditions, des croyances et des techniques de survies uniques, parfaitement adaptées aux conditions extrêmes du Grand Nord. Leur mode de vie , profondément ancré dans la nature, a façonné une société résiliente et ingénieuse, capable de prospérer là où peu oseraient s'aventurer. La diversité des ethnies qui compose ce peuple est le reflet de cette richesse. Aujourd'hui, face aux défis de la modernité et du changement climatique, la culture inuite continue d'évoluer tout en préservant ses valeurs de partage et de transmission des savoirs ancestraux. Les femmes Inuites, pilier de la société, sont les gardiennes de ce patrimoine unique. Elles sont aussi le moteur d'une profonde évolution de la société. Ce livre rend hommage aux femmes en révélant toutes les étapes de leur vie, et leur combat pour faire perdurer leur culture.