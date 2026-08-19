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Totem

François-Régis de Guenyveau, Guenyveau françois-régis De

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"Soudain, il s'est retourné. Ses yeux rougis ont brillé dans le faisceau de ma lampe. Ce que tu as vu, il faut que tu me promettes de n'en parler à personne. Il a prononcé ces mots d'une voix tranquille, effrayante dans ce contexte. Je n'ai rien vu, Sacha, qu'est-ce qui s'est passé ? Promets-le, a-t-il répété. L'air était humide. Une odeur de mousse fraîche montait du sol. C'est promis, ai-je dit, sans trop savoir à quoi je m'engageais". Après Un dissident (prix Edmée de La Rochefoucauld) et Simulacre (prix Ada), François-Régis de Guenyveau signe un roman sur l'amitié, les fidélités invisibles et le prix à payer lorsque l'on renonce à ses promesses d'enfance. Ce roman est en lice pour le prix littéraire de la FNAC.

Par François-Régis de Guenyveau, Guenyveau françois-régis De
Chez Fayard

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Auteur

François-Régis de Guenyveau, Guenyveau françois-régis De

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

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Totem

François-Régis de Guenyveau, Guenyveau françois-régis De

Paru le 19/08/2026

304 pages

Fayard

21,90 €

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