"Soudain, il s'est retourné. Ses yeux rougis ont brillé dans le faisceau de ma lampe. Ce que tu as vu, il faut que tu me promettes de n'en parler à personne. Il a prononcé ces mots d'une voix tranquille, effrayante dans ce contexte. Je n'ai rien vu, Sacha, qu'est-ce qui s'est passé ? Promets-le, a-t-il répété. L'air était humide. Une odeur de mousse fraîche montait du sol. C'est promis, ai-je dit, sans trop savoir à quoi je m'engageais". Après Un dissident (prix Edmée de La Rochefoucauld) et Simulacre (prix Ada), François-Régis de Guenyveau signe un roman sur l'amitié, les fidélités invisibles et le prix à payer lorsque l'on renonce à ses promesses d'enfance. Ce roman est en lice pour le prix littéraire de la FNAC.